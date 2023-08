STVV zet serieus in op eigen jeugd; aanvaller tekent eerste profcontract bij Kanaries: "Snel fans blij maken op Stayen"

STVV zet dit seizoen serieus in op de eigen jeugd. Met Smets, Van Helden, Steuckers en Delorge mochten er al heel wat jonge Kanaries minuten maken in de Jupiler Pro League. Daar lijkt straks nog iemand bij te komen.

Want na een sterke voorbereiding heeft Sint-Truiden beslist om aanvaller Adam Nhaili een profcontract aan te bieden.

“In de voorbereiding maakte Nhaili een goede indruk. Hij draaide mee in het team tijdens de oefenwedstrijden, vond regelmatig de weg naar doel en presteerde goed. Daarom besloten we om Adam een profcontract aan te bieden. Als club willen we hem – samen met coach Thorsten Fink en de technische staf – alle mogelijkheden bieden om zich verder te ontwikkelen", klinkt het bij de Limburgers.

Meteen een mooi verjaardagscadeau, want de spits werd vandaag 18 jaar oud. "Ik ben zeer gelukkig en heel trots om mijn eerste profcontract te tekenen bij STVV. Ik merk het vertrouwen bij geel-blauw en dat voelt goed. Ik hoop dan ook snel fans blij te maken op Stayen", klinkt hij enthousiast.