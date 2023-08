De man die alle aanvallende zorgen van Anderlecht moet oplossen: "Als het moet speelt hij zelfs rechtsback"

Anderlecht staat dichtbij de komst van Alexis Flips. Het is altijd met twee woorden spreken, maar de komst van de aanvaller van Reims zou eigenlijk rond moeten zijn. Het ontbrekende puzzelstuk voor Brian Riemer? Ze kunnen er in ieder geval veel kanten mee uit.

Flips speelt nog maar twee jaar op het hoogste niveau, maar hij zorgde onmiddellijk voor een impact bij Reims, de club waar Will Still fantastisch werk verricht. In 60 Ligue 1-matchen scoorde hij 7 keer en gaf 10 assists. In een ploeg waar hij geen vaste positie had...

Polyvalent

De opsomming van welke positie hij vorig seizoen allemaal bekleedde, is op zich al indrukwekkend. Zijn beste plaats zou die van linksbuiten moeten zijn, maar daar speelde hij niet eens de helft van de matchen. Hij werd verschillende keren gebruikt als aanvallende middenvelder, rechtsbuiten, rechts op het middenveld en zelfs vier matchen als rechtsback.

Het maakt hem allemaal niet uit. Anderlecht ziet in hem de man die de laatste pass kan geven en wil hem centraal achter de spits uitspelen. Met twee controlerende middenvelders in zijn rug. Maar Riemer heeft dus meer mogelijkheden.

Dreyer is op zijn flank niet de snelste en ze kunnen dus van positie wisselen tijdens een match. En wat als Amuzu nog vertrekt? Voor hem is er geen alternatief in de kern. Eigenlijk zou er dus ook nog een winger moeten bijkomen als Flips gezien wordt als vervanger van Verschaeren.

Nog niet gedaan

In ieder geval wordt Flips door de Deense sportieve bazen van Anderlecht gezien als één van de laatste cruciale puzzelstukken om de aanval te doen draaien. Dat was in de voorbije twee matchen toch een beetje het probleem. Iemand die kort genoeg bij Dolberg speelde om hem door een defensie te loodsen.

De mercato van paars-wit lijkt echter nog niet gedaan. Er is nog het dossier 'Mats Rits', maar zoals eerder gezegd is een extra winger geen overbodige luxe. De 18-jarige Tudor Mendel begint normaal gezien bij de Futures vanavond. En eigenlijk zou ook een extra verdediger geen kwaad kunnen. Met Vertonghen, Debast, Delcroix en Lissens zijn er vier, eventueel ook Sardella.