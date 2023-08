Buigt Anderlecht het hoofd voor Club Brugge? 'Nieuwe piste in plaats van Mats Rits'

Mats Rits voor drie seizoenen naar RSC Anderlecht. Tussen de speler en de club is er al lang een akkoord gevonden. Maar paarswit en Club Brugge hebben dat niet.

Anderlecht zou minder dan 2 miljoen euro willen op tafel leggen voor Rits, terwijl Club Brugge rekent op een transfersom van 2,5 miljoen euro. En dan kwam ook nog Union SG op de proppen.

De ploeg van trainer Alexander Blessin wil Club Brugge meer geven voor de transfer, maar deed dan weer een minder voorstel aan Mats Rits zelf. Veel schot lijkt er voorlopig niet in het dossier te komen.

Volgens transferjournalist Sasha Tavolieri heeft Anderlecht ondertussen al een andere piste op het oog. De Deense middenvelder Thomas Delaney, eigendom van Sevilla, komt nu in beeld voor een transfer richting het Lotto Park.

🟣 Infos #RSCA :

🇩🇰🗣️ Sporting #Anderlecht exploring Thomas Delaney’s option in case Mats Rits transfer didn’t happen. Good relationship with #SevillaFC while Ludwig Augustinsson loan doal & the Spanish open for a sale of the Danish midfielder.

🇧🇪⚠️ Talks for Mats Rits are… pic.twitter.com/CxlLDnQvIq