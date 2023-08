Fans van KV Kortrijk nemen geen blad voor de mond na nul op negen

KV Kortrijk verloor vrijdag met 6-0 van Royal Antwerp FC. Na drie speeldagen wist het team nog geen enkel punt te verzamelen.

De mislukte overname van KV Kortrijk zorgde voor heel veel tijdverlies. De club is dan ook niet gewapend voor de competitie in de Jupiler Pro League, zo blijkt na drie nederlagen in evenveel wedstrijden.

De fans morren na die nul op negen. Op sociale media nemen ze geen blad voor de mond...

“Neem van de spelers een deel van hun inkomen af, ze zullen dan misschien eens iets tonen op het veld zodat de abonnees waar voor hun geld krijgen. Schandalig!”

“Verwende kereltjes die te veel verdienen voor hetgeen ze maar doen.”

“Vogel voor de kat… staan daar op de laatste plaats tot het einde van het seizoen.”

“Als het volgende week weer van dat is dan hebben de supporters wel het recht om massaal hun ongenoegen te laten horen! De supporters kopen tenslotte geen abonnement om dan naar een provinciaal voetbalniveau te zitten kijken he!

“Tan moet gewoon weg, hij mag geen eigenaar meer zijn, hij moet BUITEN!!!”

“Ze luisteren toch niet naar de supporters.”

“Ze kunnen niet beter!”

“Die gasten die zeggen komt goed moeten dringend naar Hans Anders lopen voor een bril.”

“Het is nog minder dan het vorige seizoen. Het bestuur heeft weer gefaald.”

“Die 11 die op het veld staan zouden beter naar een interimkantoor gaan voor werk, voetballen kunnen ze niet.”

“We zakken!”