Heel opvallende ruildeal in de maak? 'Onuachu wil terug naar Genk'

Paul Onuachu blijft een moeilijk dossier voor Racing Genk. De Limburgers willen de Nigeriaanse spits graag terughalen, maar de vraagprijs is niet min.

Racing Genk zou nu toch met een oplossing komen, en een zeer opvallende. Want volgens Sacha Tavolieri zit Genk om de tafel met Southampton voor de ruildeal Paintsil-Onuachu.

Paul Onuachu zelf zou in ieder geval graag willen terugkeren naar Genk. De Nigeriaanse spits maakte op het einde van de vorige wintertransferperiode de overstap naar degradant Southampton voor 18 miljoen euro.

Directeur Dimitri de Condé gaf eerder al aan dat het binnenhalen van een spits een prioriteit is, maar dat het dossier Onuachu niet simpel is. “Paul is een speler die wij opvolgen, maar ook niet de enige. We moeten daar niet naïef in zijn. Dat is geen gemakkelijk, maar wel een heel duur dossier. Dus wij moeten als club zien dat we daar de juiste keuze in maken.”