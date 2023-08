'Buitenlandse miljoenenboden voor Cuypers én Orban, Gent neemt duidelijk standpunt in'

De beste doelpuntenmakers van heel Europa in 2023? Daar horen Hugo Cuypers en Gift Orban allebei bij. KAA Gent komt nu met een statement.

Hugo Cuypers kwam tweemaal tot scoren tegen de Kemphanen van Westerlo. Daarmee zit hij al op negen doelpunten in zes wedstrijden dit seizoen.

Bologna kwam voor hem aankloppen en zou volgens Het Laatste Nieuws al een bod hebben gedaan van liefst veertien miljoen euro. Met bonussen zou dat nog kunnen oplopen.

© photonews

Gent wil hem echter niet laten gaan voor die prijs. Ze willen minstens achttien miljoen euro meteen ontvangen en daar nog de nodige bonussen bij.

Volgens Sacha Tavolieri is het bovendien uitgesloten dat zowel Cuypers als Orban mogen vertrekken. In de Nigeriaan is er veel interesse, waarbij vooral Tottenham concreet lijkt.

Niet allebei

Voor hem lijkt meer dan 25 miljoen euro op tafel te kunnen komen. Het is nog niet gezegd of de Buffalo's uberhaupt gaan verkopen, de komende weken kan het een strijd op snelheid kunnen worden.

Feit is wel dat Gift Orban al aangaf naar een grotere competitie te willen, terwijl Cuypers in se niet weg wil bij Gent. Dat kan een rol spelen in de gesprekken.