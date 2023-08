Opgepast: 'Italiaanse topclub wil JPL-sensatie weghalen'

De beste doelpuntenmaker van heel Europa in 2023? Dat is Hugo Cuypers. En dus staat hij - logischerwijze - ook in de belangstelling van heel wat clubs.

Hugo Cuypers kwam tweemaal tot scoren tegen de Kemphanen van Westerlo. Daarmee zit hij al op negen doelpunten in zes wedstrijden dit seizoen. De topschutter van vorig jaar blijft zo bij de allerbeste schutters van 2023. En het heeft ook de tongen losgemaakt. © photonews "Moest er iets komen dat alle partijen tevreden stelt dan zullen we het overwegen, maar momenteel is daar nog niets van. Ik heb mensen rond mij die zich daarmee bezig houden." "Als ik daar op een bepaald moment iets van moet horen, dan krijg ik het wel te horen. Het is niet iets dat ik in mijn controle heb. Ik probeer nu te focussen op wat voor mij ligt", aldus Hugo Cuypers zelf over een mogelijke transfer. Bologna Met Bologna is er volgens Het Belang van Limburg ondertussen wel een ploeg opgestaan die er de Belgische spits wel bij wil. Zij zijn op zoek naar een opvolger voor Marko Arnautovic, die naar Internazionale op weg lijkt. Naast Cuypers wordt ook gedacht aan Mikautadze, die de voorbije seizoenen door Metz werd uitgeleend aan Seraing. Aan Gent om hun goudhaantje te proberen houden.