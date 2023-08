Deman verklapt 'dikkenek-dialoog' tijdens Brugse derby: "Ne slimme zegt zoiets niet"

Olivier Deman is onlangs Rode Duivel geworden en aast mogelijk nog op een transfer deze zomer. De aanvaller van Cercle Brugge heeft in de Jupiler Pro League wel al het één en ander bewezen. Ook in de Brugse derby.

Daar komt nog wel eens wat 'dikkenekken-gedrag' bij te kijken. "Het hoort er een beetje bij zeker? In de Brugse derby laaiden de emoties hoog op. Discussies, elkaar zoeken, duwtje hier, tackle daar… Op weg naar de kleedkamer kwam er ene de stoere uithangen", verklapt hij in Het Nieuwsblad. "Hey klein mannetje. Als je wil, betaal ik zo je hele salaris, zei hij. Ik kon er om lachen. Ne slimme mens zegt zoiets niet, hè. (lacht)." Hij heeft nog zulke anekdotes. "Toen ik nog op vakantie was, speelde Cercle vriendschappelijk tegen Servette. Het was blijkbaar niet onze beste prestatie want weet je wat een van die Zwitsers kwam vragen aan Boris Popovic? Of we wel zeker een profteam waren."