Refaelov komt terug op vertrek en opmerkelijk voorstel dat hij kreeg van Anderlecht: "Dat wilde ik niet"

Lior Refaelov is langs een achterdeurtje vertrokken bij Anderlecht. De Israëli kreeg geen contractverlenging en speelt nu in zijn thuisland bij Maccabi Haifa. Hij zag het allemaal veranderen onder de Deense leiding.

Bij Brian Riemer moet je lopen en Refaelov zijn kwaliteiten lagen elders. "Onder zijn bewind had ik direct minder impact op het elftal. Ik miste de vrijheid om offensieve acties te maken en moest veel defensief werk doen. Pas op, dat draait niet om veel lopen of niet. Ik deed het altijd met volle overgave", zegt hij in Het Nieuwsblad.

Ook hij vindt het vertrek van Kompany nog altijd een groot verlies voor de club. "Van Kompany leerde ik zaken die ik nooit eerder had geleerd. Met Vinnie werden we derde en speelden we de bekerfinale.Maar goed... wat er precies gebeurd is toen hij vertrok, weet ik niet. Dus ik doe er geen uitspraken over."

Refaelov kon ook blijven, als coach van de jeugd. "Ja, dat voorstel heeft Jesper Fredberg mij ook gedaan. Ik kon toetreden tot de technische staf, maar dat wilde ik nog niet. Ik ben 37, maar push mijn lichaam nog altijd tot de limiet. Er is niets mooiers dan in volle stadions te voetballen. Ik wil nog één of twee jaar genieten."