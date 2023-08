Standard-speler verklaart opvallende middenvingers richting Zinckernagel: "Er zat een betekenis achter"

De transfer van Philip Zinckernagel naar Club Brugge viel niet in goede aarde bij Standard. De fans reageerden heftig, maar ook een aantal spelers van de Rouches lieten zich gaan.

Toen Zinckernagel zijn transfer aankondigde op zijn sociale media reageerde Noah Ohio met braakemoji's. Zinckernagel deed er nog een schepje bovenop en stuurde een paar middenvingers. Nogal straf voor jongens die vorig seizoen nog beste maten waren.

Donnum gaf op zijn persconferentie van donderdag alvast wat meer uitleg. "Kijk, het was eigenlijk een grapje. Al zat er wel een betekenis achter. Ik vond dat hij bij Standard had moeten blijven. Hij zal wel zijn redenen gehad hebben en die respecteer ik", aldus de aanvoerder van Standard.

De twee zullen elkaar dus nog altijd een hand geven. "Die middenvinger was gericht op zijn beslissing. Niet op hem persoonlijk. We zijn nog altijd goede vrienden. Ik wens hem het allerbeste toe en hoop dat hij slaagt in Brugge."