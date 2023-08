Mislukt bij Club Brugge, maar nu wil Manchester United hem binnenhalen

Het kans soms keren in een carrière. Vraag dit maar aan deze voormalige middenvelder van Club Brugge.

In de zomer van 2019 kwam Sofyan Amrabat voor 2,5 miljoen euro over van Feyenoord. Het verhaal bij Club Brugge zou echter geen succes worden. De verdedigende middenvelder werd één seizoen later al verhuurd aan Hellas Verona. Met een kleine winst kon Club Brugge hem nog verkopen, maar het was vooral daar dat hij ontbolsterde. Zijn grote transfer richting Fiorentina voor 19,5 miljoen euro was een feit in de winter van 2021.

Zijn niveau ging alleen maar omhoog en de Nederlandse Marokkaan ontbolsterde zich op het WK in Qatar als één van de smaakmakers van de Marokkaanse nationale ploeg. Dit zorgde ervoor dat er de nodige interesse was afgelopen winter.

Tot een transfer kwam het echter niet, maar deze zit nu wel in de pijplijn. Volgens het Engelse The Mirror zou Manchester United een bod voorbereiden op de middenvelder. Dit zou voor om en bij de 40 miljoen euro zijn.