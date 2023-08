Mysterieuze speler dook op bij Anderlecht, het raadsel is nu opgelost

Anderlecht speelde maandag een oefenwedstrijd tegen Patro Eisden. De Brusselse club versloeg de Limburgers met 1-0. Oplettende kijkers zagen een minder bekend gezicht verschijnen.

De wedstrijd was live te volgen op Mauve TV, de eigen zender van Anderlecht. Robbie Ure, die nummer 71 droeg, speelde ook. Ure, 19, komt uit de Rangers-academie en speelde afgelopen seizoen twee keer voor het A-team.

Hij weigerde deze zomer echter een nieuw contract te tekenen in Schotland. Ure deed het vorig seizoen bijzonder goed voor Rangers B, waar hij 17 keer scoorde in 33 wedstrijden. Hij scoorde ook drie doelpunten in de UEFA Youth League. Een veelbelovende spits dus, ook al zal hij waarschijnlijk het doelwit zijn van RSCA Futures om Lucas Stassin te vervangen.