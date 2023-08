Coaches nu al kristalhelder: dit is de opvolger van Simon Mignolet als Gouden Schoen

Het jaar 2023 is nog maar net over halfweg en er komen nog een aantal heel belangrijke maanden aan. Toch hebben de coaches een duidelijke mening.

Wie gaat dit jaar de Gouden Schoen winnen? Dat lijkt nu al helemaal duidelijk. Toch alvast als het afhangt van de coaches van de Jupiler Pro League zo blijkt. Zij stemden namelijk bij HUMO op hun favoriet en de stemmen zijn geteld.

Toby Alderweireld kreeg vijf van de zestien stemmen achter zijn naam. Daarmee houdt hij alle anderen ver achter zich. Joseph Paintsil kreeg nog twee stemmen, zeven anderen moesten het zien te rooien met een schamel punt.

Duidelijke voorkeuren

Dat zijn Mike Trésor (Racing Genk), Bryan Heynen (Racing Genk), Hugo Cuypers (AA Gent), Gift Orban (AA Gent), Arthur Vermeeren (Antwerp), Zeno Debast (Anderlecht) en Bart Nieuwkoop (Union). Sommigen daarvan zijn ondertussen al weg uit België of mogen nog aanspraak maken op een transfer.

Zij zullen de Gouden Schoen dan ook sowieso niet winnen. Er is nog een tweede stemronde voor de heenronde in de Jupiler Pro League, dus er kan tegen eind december nog veel veranderen. Toch lijkt het nu al vast te staan: Mega Toby mag met zijn levensbelangrijk en titelwinnend doelpunt ook een individiuele prijs ophalen in januari 2024.