Topploegen krijgen rust om Europees te kunnen scoren: begrijpelijk, maar de slinger mag niet doorslaan

De vijfde speeldag in de Jupiler Pro League zal er wat vreemd uitzien. Er worden namelijk maar vijf van de acht wedstrijden gespeeld.

Op zondag wordt Club Brugge-Racing Genk uitgesteld, op maandag Antwerp-KAA Gent en RWDM-Union. Daardoor kunnen al die clubs, behalve RWDM, zich volop focussen op hun Europese matchen om zich te plaatsen voor de groepsfase in Europa. Daardoor kan Anderlecht bij winst tegen Charleroi voor een weekje alleen leider worden.

De kalendermanager had vooraf wellicht al rekening gehouden met deze situatie, want vier van de vijf ploegen spelen tegen elkaar. En ook op de volgende speeldag is dat het geval, met KAA Gent-Club Brugge en Union-Antwerp op het programma.

Na het bijzonder succesvolle vorige seizoen in Europa, waarbij de Belgische ploegen de vijfde meeste coëfficiëntpunten pakten van alle Europese landen, is het logisch dat ze kansen krijgen om het opnieuw goed te doen en België opnieuw veel coëfficiëntpunten te bezorgen.

Geen gewoonte en de drukke kalender

Maar de Belgische clubs moeten wel beseffen dat de vaderlandse competitie nog altijd voorrang zou moeten hebben op eventueel Europees succes. De grote clubs kunnen niet zonder 'de kleine' en omgekeerd.

Het uitstellen van competitiematchen om Europees succesvol te kunnen zijn moet dan ook geen gewoonte worden. De vijf ploegen die zich willen plaatsen, hebben kwalitatieve kernen om drie matchen per week aan te kunnen. Dat zal bij kwalificatie voor de groepsfase ook nog enkele keren gebeuren.

Die uitgestelde wedstrijden moeten natuurlijk ook nog weer worden ingehaald. Met wedstrijden in de beker, Europese groepsfase en interlandperiodes wordt het al een puzzel om die in te plannen. Het excuus van te veel wedstrijden op korte tijd, hebben de clubs dan vooral zelf gezocht.