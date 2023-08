Carl Hoefkens maakt de rekening: "Alles hangt daarvan af"

Zoals verwacht heeft Carl Hoefkens een moeilijke start met Standard. Momenteel hebben de Rouches één punt uit vier wedstrijden.

Carl Hoefkens keek bij de RTBF terug op de competitiestart van Standard. “We zijn niet begonnen zoals we wilden”, klinkt het. “Maar de sfeer in de club is erg goed. Ik was ook erg blij met de fans in de laatste wedstrijden. Ze hebben ons 96 minuten lang gesteund. Na de wedstrijd waren ze boos en gefrustreerd. Maar dat is normaal. Dat was ik ook. We moeten samen vechten, de staf en de spelers.”

Met wedstrijden tegen KV Kortrijk en RWDM voor de interlandbreak worden het cruciale dagen voor Hoefkens en Standard. Over transfers spreekt de ex-trainer van Club Brugge niet, hij kijkt enkel naar zijn eigen spelers.

“Er zijn nog tien dagen en twee belangrijke wedstrijden. Op dit moment is het belangrijkste om te werken zoals ik dat zie op de training. Ik wil een club die zich door moeilijke tijden heen vecht. Ik ben blij om hier te zijn en ik weet zeker dat Standard zal terugkeren naar de grootsheid die ze vroeger waren.”

Voor het bestuur was dat al dit jaar een plaatsje in de top zes pakken. “Alles hangt af van de komende tien dagen”, herhaalt Hoefkens nog eens.