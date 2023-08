🎥 Kevin De Bruyne woont JPL-match bij en is getuige van straffe comeback

Kevin De Bruyne is nog altijd aan het revalideren van zijn hamstringblessure. Hij maakte van de gelegenheid gebruik om in België even een competitiematch mee te pikken.

De wedstrijden van de topploegen werd dit weekend uitgesteld door Europees voetbal, maar dat hield De Bruyne niet tegen om toch een Belgische competitiematch bij te wonen. Zaterdagmiddag werd hij in 't Kuipke gespot tijdens Westerlo-KV Mechelen. De Rode Duivel kwam op krukken toe en trok zoals verwacht veel aandacht naar zich toe. De Bruyne is een goede vriend van KV Mechelen-coach Steven Defour. De bezoekers kwamen 2-0 achter, maar keerden het in het slotkwartier nog helemaal om en wonnen nog met 2-3. De Bruyne werd vorige week geopereerd aan zijn hamstring, nadat hij een paar keer herviel in een blessure. Hij ging in Antwerpen onder het mes en revalideert in België. Er wordt verwacht dat De Bruyne zo'n vier maanden buiten strijd zal zijn. 🔎 | KDB pikt een #JPL-wedstrijdje mee tijdens zijn revalidatie! 🩼 #WESKVM pic.twitter.com/sVgjskkUyo — Eleven Belgium (NL) (@ElevenBeNL) August 26, 2023