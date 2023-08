'Anderlecht slijt geblesseerde Michael Murillo aan topclub en krijgt ook nog een aardige som'

Anderlecht lijkt een oplossing gevonden te hebben voor de Panamees Michael Murrilo. Hij vertrekt en dat levert paars-wit nog een aardige som op.

Murillo viel tijdens de voorbereiding uit met een hamstringblessure en speelde dit seizoen nog geen minuut bij Anderlecht. Op de rechtsback haalde Anderlecht ondertussen al Louis Patris als vervanger en heeft het met Killian Sardella nog een optie.

Volgens Het Nieuwsblad heeft Anderlecht nu toch een oplossing gevonden en vertrekt Murillo voor zo'n 2,5 tot 3 miljoen euro naar de Franse topclub Marseille. De Franse club trok dit seizoen ook al Pierre-Emerick Aubameyang, Renan Lodi en Joaquin Correa aan en begon de competitie met 4 op 6.

Murillo speelde in totaal zo'n 3,5 jaar bij Anderlecht, in de winter van 2020 kwam hij over van New York Red Bulls voor 500.000 euro. De Panamees speelde 134 wedstrijden voor Anderlecht en scoorde daarin 14 doelpunten en 17 gaf ook assists.