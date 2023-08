Nieuwe doelman van Anderlecht kon ook bij andere Belgische topclub aan de slag

Maxime Dupé heeft zijn visitekaartje al afgegeven bij RSC Anderlecht. Al waren er ook andere Belgische ploegen geïnteresseerd.

Maxime Dupé is één van de nieuwe sterkhouders bij RSC Anderlecht. De Fransman liet zich meteen gelden als een heel betrouwbare doelman. “Mijn grote geluk was dat ik een vrije speler was, ik had de luxe om in alle rust en sereniteit mijn opties af te wegen”, vertelt hij aan Het Laatste Nieuws.

Want er was wel de nodige interesse uit ons land. “Eind vorig seizoen waren er al contacten met Anderlecht, maar ook Club Brugge toonde interesse. Ik wilde vooral naar een club waar ik titularis zou zijn, iets waar ik bij Toulouse hard voor heb gewerkt. Ik ben 30, dan wil je niet meer op de bank zitten.”

Het dossier van Bart Verbruggen was dan ook heel belangrijk voor Dupé. “De transfermarkt voor doelmannen is iets aparts, het is een echte stoelendans. Vanaf dat er één doelman vertrekt, komt de hele carrousel in beweging. Ik heb het dossier-Verbruggen natuurlijk op de voet gevolgd.