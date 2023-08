Maakt Club Brugge-talent verrassende binnenlandse transfer? Twee Belgische clubs willen aanvaller huren

Roméo Vermant liet al enkele mooie dingen zien bij Club Brugge. De jonge aanvaller speelde dit seizoen tot nog toe vooral voor Club NXT, en heeft moeite om door te stoten naar de hoofdselectie.

Het lijkt er ook op dat de 19-jarige spits voor een seizoen uitgeleend zal worden. Standard en KV Kortrijk tonen alvast interesse in Vermant, al is er ook interesse uit Duitsland. Een definitieve verkoop is echter uitgesloten, want Vermant verlengde deze zomer nog zijn contract bij blauw-zwart.

In de Challenger Pro League wist Vermant zijn kunnen al meermaals te etelaren. Hij scoorde 3 doelpunten in 2 wedstrijden voor de beloften van Club, en speelde onlangs een sterke wedstrijd tegen Jong Genk (die met 0-3 gewonnen werd).

Voor de A-kern kwam hij dit seizoen driemaal in actie. Tegen KV Mechelen speelde hij amper 9 minuten, ook in de Europese wedstrijden tegen Aarhus en Akureyri maakte hij minuten.