Begin er maar aan: Standard zit in de verkeerde boekhoudkolom bij eigenaar 777 Partners

We zijn een dikke week voor het sluiten van de transfermarkt. Volgende week woensdag gaat het inkomende luik in België voor vijf maanden dicht en kan er niet meer bijgestuurd worden. Bij Standard zou er nog het één en ander moeten gebeuren, maar... dat lijkt er niet van te komen.

Standard heeft 2 punten uit 5 matchen, da's veel te weinig voor een ploeg met die traditie, palmares en achterban. In de Vurige Stede lijkt het wel alles of niets. En 't is weer veel niets geweest de laatste jaren. We hadden al Roland Duchâtelet, daarna Bruno Venanzi en nu het Amerikaanse 777 Partners.

Duchâtelet leidde de club als een businessman, zonder al te veel oog voor de sportieve belangen. Venanzi had dan weer een groot hart voor de club, maar niet de centen. En 777 Partners? Die hebben het geld, maar houden de knip op de portefeuille.

Ook andere clubs in de problemen

Carl Hoefkens, die volgens meerdere bronnen de belofte kreeg dat er 10 miljoen transferbudget ging zijn, moet er stilaan gek van worden. Ook hij weet dat er met de huidige kern geen ambities mogen uitgesproken worden. In doel en verdedigend zit het wel snor, maar op het middenveld en in de aanval zou hij eigenlijk een vijftal kwaliteitsvolle spelers erbij moeten hebben.

Vijf? Dat is een utopie. Eén zou al een succes zijn. 777 Partners heeft heel wat clubs in zijn portfolio zitten: Vasco da Gama, Genoa, Red Star, Melbourne City, Hertha Berlijn en Sevilla. Daar komt straks ook nog Everton bij. Maar de werking is er iets anders: elk van hun clubs moet zelfbedruipend zijn.

Vasco da Gama kende in 2022 een verlies van 22 miljoen, Genoa 61 miljoen, Hertha 79 miljoen, Rode Ster 2,4 miljoen... De Amerikanen verwachten van hun clubs dat ze dat opkuisen met transfers. Vasco heeft intussen voor 19 miljoen aan spelers laten vertrekken en kocht er voor 12, Genoa zit aan +17 miljoen en ga zo maar door.

Probleem: geen spelers die geld waard zijn

Dat geld moet de tekorten van de vorige seizoenen stilaan opkuisen. Bij Standard liggen de kaarten anders, want de balans is er in evenwicht. Dus is er geen geld om transfers te doen. Boekhoudkundig zitten de Rouches in de kolom waar het een nuloperatie is. Geld voor transfers moet er dus komen door te verkopen.

Maar... Standard heeft geen spelers die 'big money' waard zijn of aantrekkelijk zijn voor clubs uit topcompetities. Balikwisha, Bodart en Canak hebben op Transfermarkt de hoogste waarde: 4 miljoen. En die willen ze niet kwijt. Tja, dan ziet u ook wel dat Hoefkens zal moeten roeien met de riemen die hij heeft, hoe kort en fragiel die ook zijn.