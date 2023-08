Carl Hoefkens "heel trots" maar heeft dringend versterkingen nodig na gelijkspel Standard in Kortrijk

Standard wacht nog steeds op hun eerste overwinning onder Carl Hoefkens. Maar de Luikse T1 is niet ongerust.

Ondanks het feit dat hij slechts twee punten van de 15 behaalde, was het een vastberaden en positieve Carl Hoefkens die voor het post-match interview verscheen na het gelijkspel van Standard in Kortrijk. De coach van de Rouches is tevreden over de prestatie van zijn ploeg.

"Ik ben een beetje teleurgesteld over het resultaat, maar erg trots op mijn spelers. Als er één team was dat vandaag verdiende te winnen, dan was dat het wel. Zo willen we spelen, onder druk. De eerste tien minuten waren een beetje ingewikkeld, maar daarna hebben we laten zien wat we kunnen," vertelde hij aan Eleven.

Dat laten zien we ze konden, was echter niet genoeg om tegen het puntenloze Kortrijk de drie punten mee te pakken. Dat is toch een teken aan de wand. Hoefkens erkende het aanhoudende gebrek aan kwaliteit en de slechte keuzes in het laatste derde deel van het veld, maar hamerde op de mentaliteit van zijn groep:

Mentaliteit > Kwaliteit

"De basis van Standard Luik moet de mentaliteit en de vechtlust zijn. Dat hadden we zaterdag. Met een beetje meer kwaliteit wonnen we deze wedstrijd en dat is het gevoel dat overheerste bij het laatste fluitsignaal. Iedereen was er, zelfs de fans. Er was 96 minuten lang vechtlust. We hebben gewoon wat meer kwaliteit nodig. Het is nauwelijks een verborgen boodschap voor zijn management dat Standard nog versterkingen nodig heeft, vooral in de aanval, als ze hun doelstellingen willen bereiken.