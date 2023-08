'KRC Genk werkt hard aan een vertrek van Mike Trésor'

Verlaat Mike Trésor in de komende uren of dagen nog KRC Genk? Het zou zomaar kunnen. Er werden al tal van clubs genoemd. Voorlaatste in de rij is Stade Reims, maar dat zou de speler zelf niet zien zitten.

Volgens transferjournalist Sacha Tavolieri en Het Laatste Nieuws is KRC Genk in gesprek met Burnley voor een transfer. Het zou gaan om een uitleenbeurt, met een al dan niet verplichte aankoopoptie.

Genk en Burnley zouden al druk aan het onderhandelen zijn, maar of Trésor al een persoonlijk akkoord heeft met de club van Vincent Kompany lopen de meningen op dit moment nog wat uiteen.

Vorige week leek ook Fulham in de running voor Trésor, maar zij haakten af. Met Alieu Fadera haalde KRC Genk begin deze zomer al een mogelijke opvolger voor Trésor in huis, dus dat is ook geen probleem voor de Limburgers.

🟣🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #BurnleyFC still chasing Mike Tresor as a target works on a deal with #KRCGenk but no talks on personal terms yet. Shouldn’t be an issue as Mike Tresor already 🆗 to play under Vincent Kompany, obviously.

⏳ More to follow 🔜 #mercato #twitterclarets