Complexe situatie op Anderlecht voor transfer: Fredberg gaat niet inbinden, zelfs al werden er afspraken gemaakt

Spannende uren voor Francis Amuzu. De winger rekent eigenlijk op een transfer, maar bij Anderlecht zijn ze niet van plan om af te wijken van de transferprijs die ze eerder al vastlegden.

't Is eigenlijk een gespannen situatie op Anderlecht rond Amuzu. Die zat verleden jaar al dichtbij een transfer naar Nice, maar het toenmalige bestuur wou een statement maken door hem niet te laten vertrekken. Hij bleef en verlengde zijn contract, maar er werden afspraken gemaakt dat er deze zomer wel zou meegewerkt worden aan een transfer.

Die afspraken werden echter gemaakt met Peter Verbeke als technisch directeur en daar heeft Jesper Fredberg weinig mee te zien blijkbaar. Hij plakte een transferbedrag van 8 miljoen euro op zijn hoofd en wil daar niet van afwijken. De Deen staat intussen bekend als een keiharde onderhandelaar bij de makelaars die al met hem werkten.

Morgenavond sluit de transfermarkt in Engeland en Nottingham Forest (of Nice) zal tegen dan dus zijn bod van 6 miljoen moeten verhogen. Ook Olympiakos is geïnteresseerd en daar blijft de transfermarkt nog open tot 15 september, maar er kan geen sprake zijn dat hij na 6 september - het sluiten van de Belgische markt - nog vertrekt, aangezien paars-wit dan geen vervanger meer kan halen.