Hans Vanaken knipoogt naar Antwerp: "Ze moeten maar eens bellen"

Geen Champions League dit jaar voor Club Brugge, maar wel de Conference League. Het is Antwerp dat dit jaar de groepsfase van het kampioenenbal.

Antwerp kwalificeerde zich woensdag voor de groepsfase van de Champions League en lootte met Barcelona, Porto en Shakhtar Donetsk drie sterke ploegen. Veel goede raad voor Antwerp heeft Vanaken niet voor de Blegische landskampioen.

"Ik denk dat Mark van Bommel wel genoeg weet over de Champions League, dus ik denk niet dat ik daar veel raad kan geven. Je komt altijd heel sterke tegenstanders tegen. Maar je moet altijd van je eigen sterkte uitgaan en de zwaktes van die ploegen proberen bloot te leggen."

Vanaken kent Porto nog van vorig jaar in de groepsfase van de Champions League. Club klopte Porto toen in Portugal met 0-4, maar verloor thuis dan weer met dezelfde cijfers van de Portugezen. "Als ze in Porto willen gaan winnen, dan moeten ze maar eens bellen. Dan weten ze hoe dat moet", lachte Vanaken nog.