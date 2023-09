KV Kortrijk blijft na nieuw verlies hopen: trainer Edward Still benoemt wat er nog moet gebeuren

KV Kortrijk heeft opnieuw verloren. Na het verlies tegen OH Leuven heeft het nog steeds een punt, maar trainer Edward Still blijft op de goede afloop hopen.

Al het hele seizoen zit KV Kortrijk in de problemen en tegen OH Leuven werd het niet beter. Het ging kansloos met 3-0 onderuit. Zo heeft het na 6 wedstrijden nog steeds slechts een punt en staat het nog steeds laatste.

Trainer Edward Still blijft hopen op de goede afloop. "Ik ben 200% zeker dat we dit zullen rechttrekken. Ik geloof in ons werk", vertelde hij na afloop aan Sporza.

Dat werk is onder meer de verdediging. "We moeten een totaal nieuwe verdediging bouwen", ging Still verder. "Er zijn ook zoveel nieuwe spelers die moeten ingepast worden."

Ook bij de spelers is er nog vertrouwen. "Geef ons nog wat tijd en we worden beter. Ik heb nog niet kunnen meetrainen, maar zie wel dat er kwalteit is", aldus nieuwkomer Marco Kana.