Tedesco komt met verklaring over Cuypers: "Hij heeft gelijk als hij dat gelooft"

Velen hadden Hugo Cuypers graag bij de selectie gezien voor de interlands tegen Estland en Azerbeidzjan. Domenico Tedesco verklaart waarom hij de Gent-spits niet heeft opgeroepen.

''Hij werd overwogen en hij heeft gelijk als hij dat gelooft, want hij verdient het om op onze lijst te staan. Er zijn verschillen tussen hem en Loïs Openda en Michy Batshuayi. Maar hij is er en het is belangrijk dat hij weet dat hij op onze radar staat'', aldus de bondscoach.

Onder meer Fred Waseige kan zich niet vinden in de keuze van Tedesco. ''Hij scoorde tien doelpunten in tien wedstrijden, in alle competities, dat zegt wat. In de filosofie van de coach die alles durft met jongeren, zou het het meest logisch zijn geweest om te selecteren'', vertelt hij voor RTBF.

Net als vorig seizoen, is Hugo Cuypers ook dit seizoen enorm goed bij schot. De topschutter van vorig jaar was al goed voor 3 doelpunten in de competitie en 7 in de Conference League.