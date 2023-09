Anderlecht gaat voor wel héél grote naam als concurrentie voor... nieuwe doelman Dupé

Anderlecht is nog niet klaar op de transfermarkt, dat blijkt ook uit de interesse die ze ineens tonen in niemand minder dan... Kasper Schmeichel. De 36-jarige doelman is immers transfervrij sinds vorige week zijn contract bij Nice ontbonden werd.

Kasper (36) is de zoon van de legendarische Manchester United-doelman Peter Schmeichel, maar heeft zelf ook een heel cv opgebouwd. Hij werd kampioen met Leicester City en is Deens international. Volgens verschillende bronnen in Scandinavië zou hij op het lijstje van Anderlecht staan.

Niet onlogisch gezien de Deense link bij paars-wit. Brian Riemer en Jesper Fredberg haalden met Kasper Dolberg en Thomas Delaney al twee landgenoten binnen.

Dupé pushen?

Anderlecht heeft met Maxime Dupé natuurlijk wel al een nieuwe doelman gehaald, maar hij wordt nauwelijks het vuur aan de schenen gelegd door Colin Coosemans. Mogelijk willen de Brusselaars de concurrentie in doel dus verhogen met een transfervrije speler.

Riemer liet alvast niet in zijn kaarten kijken. "We zijn altijd geïnteresseerd in goeie spelers. Als er opportuniteiten zijn, bekijken we die. Meer kan ik niet zeggen, ook niet over Schmeichel."