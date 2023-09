Van Bommel geeft update over gedecimeerde defensie na blessures van Vines en De Laet: "Dat kan ik niet garanderen"

Het lijkt alsof de duivel ermee gemoeid is bij Antwerp. Eén voor één vallen alle verdedigers uit. Na Toby Alderweireld was het op Union de beurt aan Sam Vines en Ritchie De Laet. Mark van Bommel bekijkt het allemaal nogal nuchter.

De ernst van de blessures van de laatste twee is nog niet duidelijk. "We moeten even onderzoeken wat er juist aan de hand is", zei Van Bommel, die Yusuf als rechtsachter moest laten invallen. Eerder had hij ook al Zeno Van Den Bosch naast de 19-jarige Coulibaly moeten zetten.

"Zeno heeft grote stappen gemaakt. Hij is ook ingevallen in de Champions League. Hij weet wat hij moet doen en dat is belangrijk. Over hem maak ik me geen zorgen", verzekerde hij. Al heeft hij nu wel maar drie fitte echte verdedigers over. "Nee, Dessoleil terughalen van de beloftenkern is geen optie. Maar ja, drie is niet veel hé."

Extra transfer?

Of hij kan ook bij Marc Overmars gaan aankloppen. "Dat gaan we samen bekijken. In deze fase van het transferwindow kom je bij spelers uit die je heel graag hebben wil. Als de speler bij ons past, gaan we nog iets doen, denk ik. Maar dat kan ik niet garanderen."