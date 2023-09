De pro's en contra's van Hazard-transfer naar Anderlecht: moest die loonlast niet naar beneden?

Anderlecht wil Thorgan Hazard. Op zich klinkt het logisch: een 30-jarige met tonnen ervaring en uiteraard grote kwaliteiten. Al kunnen er ook vragen bij gesteld worden.

Contra: loonlast

De eerste is: heeft Anderlecht nog een winger nodig die graag naar binnen komt? Met Alexis Flips en Anders Dreyer hebben ze er zo al twee rondlopen. Zoals tegen Genk bleek heeft paars-wit vooral jongens nodig die het veld breed kunnen houden en voor aanspeelmogelijkheden op de flanken zorgen.

Al is Hazard natuurlijk wel ervaren en slim genoeg om zoiets aan te voelen. De tweede vraag is echter: hoe gaat Anderlecht al die lonen blijven betalen? Ok, Hazard zou moeten inleveren, maar we kunnen ons niet voorstellen dat hij voor peanuts gaat spelen.

Anderlecht is verlost van de grote contracten van Trebel, Van Crombrugge, Bundu, Murillo en Olsson en zal waarschijnlijk ook nog afscheid nemen van Raman. Maar in de plaats kwamen jongens als Flips, Rits, Delaney, Dolberg, Patris... en waarschijnlijk ook nog Schmeichel. Dat zijn toch ook spelers die niet voor een habbekrats tekenen.

Het transfersaldo is nog altijd positief. Maar op de balans van de Brusselaars was de loonlast altijd het grootste probleem als het over de schuldenberg ging. Het lijkt erop dat die loonlast straks niet echt minder zal geworden zijn.

Pro: concurrentie voor Dreyer

Maar goed, genoeg over het negatieve. Als ze Thorgan Hazard kunnen binnenhalen hebben ze natuurlijk iemand die voor zowel statistieken als acties kan zorgen. Een man die het klappen van de zweep kent en hen beter kan maken.

Zeker nu Anders Dreyer de verwachtingen maar niet kan inlossen. Hazard kan zowel op links, op rechts als centraal spelen. De bedoeling is om de concurrentie op alle posities aan te scherpen. En voor Dreyer is er momenteel amper een alternatief, zeker nu ze nog afwillen van Raman.

Hazard was in 305 matchen in Duitsland goed voor 64 doelpunten en 65 assists. Da 's toch iets wat niet veel voetballers op hun cv staan hebben. En op zijn 30ste is hij zeker nog niet versleten, ondanks de voorbije moeilijke seizoenen.