Analist Geraerts heeft een heel andere visie op incident tussen Vertonghen en De Condé: "Zeker niet om iemand uit te dagen"

De gemoederen raakten zondag wat verhit in Genk. Nadat Jan Vertonghen in de slotfase wat spelers van de Limburgers ging uitdagen, wou technisch directeur Dimitri De Condé aan de spelerstunnel verhaal komen halen.

En dat verliep niet zonder wat geduw, waarna De Condé zijn beklag deed over het gedrag van Vertonghen. Bij Extra Time kwamen ze er ook op terug en Karel Geraerts had er een iets andere mening over.

"Ik vind dat jullie heel hard zijn voor Jan Vertonghen", aldus de voormalige coach van Union. "Er moet niemand staan die daar niet hoort te staan, zeker niet om iemand uit te dagen. Ook niet om verhaal te halen, want dat ga je op dat moment niet krijgen. Doe dat een uur of twee na de match."

Volgens Geraerts had De Condé dus eerst de gemoederen moeten laten bedaren. "Ik weet niet wat Dimitri heeft gezegd en of er wat genepen is in zijn nek, maar dat was niet oké. Zonder Dimitri had Jan gewoon de kleedkamer opgezocht", zegt Geraerts.