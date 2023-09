René Vandereycken weet wat de echte bedoeling van Thorgan Hazard bij Anderlecht is

Anderlecht pakte op de slotdag van de zomermercato uit met de komst van Thorgan Hazard. Een stevige transfer voor paarswit.

De transfer hing al een tijdje in de lucht en in de vooravond werd duidelijk dat het ook effectief zo was. Thorgan Hazard tekende voor drie seizoenen bij RSC Anderlecht.

Hazard die terugkeert naar België, dat doet denken aan Alderweireld en Vertonghen, maar volgens René Vandereycken is het toch iets totaal anders.

De bedoeling van Hazard zou wel eens totaal anders kunnen zijn, zo oordeelt de analist. “Hazard is nog maar 30. Dat wil zeggen dat hij na één seizoen in België misschien weer de stap hogerop kan zetten”, vertelt hij aan Het Nieuwsblad.

De transfer is dan ook geen grote gok. “Ik zie daarom op korte termijn niet echt valkuilen voor hem. Als hij hier basisspeler wordt en goed presteert, maakt hij misschien ook weer meer kans op de nationale ploeg.”

“Dat kan misschien een drijfveer zijn voor hem. Dat er veel media-aandacht voor hem zal zijn als hij effectief terugkeert? Ook dat vind ik geen valkuil. Je moet daarboven staan als speler.”