OFFICIEEL: Antwerp ziet met Birger Verstraete nog een overbodige pion vertrekken

De transfermarkt voor inkomende transfers mag dan wel gesloten zijn in België. Antwerp realiseerde nog een prima uitgaande transfer voor Birger Verstraete

Antwerp maakte dindagavond bekend dat Birger Verstraete de club definitief verlaat. De verdedigende middenvelder trekt naar het Griekse Aris Thessaloniki. Hij had bij Antwerp nog een contract dat afliep medio 2024.

Verstraete was al een tijd naar de achtergrond verdwenen bij Antwerp. Vorig seizoen werd hij uitgeleend aan KV Mechelen. Zowel Verstraete als KV Mechelen hadden interesse in een langer verblijf, maar alle partijen kwamen er financieel niet uit.

De verdedigende middenvelder kwam in de zomer van 2020 over naar Antwerp van het Duitse FC Köln. Eerst een seizoen op uitleenbasis en de daaropvolgende zomer werd hij definitief aangetrokken voor een som van om en bij de 2 miljoen euro. In totaal kwam hij tot 81 wedstrijden voor Antwerp waarin hij viermaal de netten vond en vijf assists afleverde.