Mark van Bommel doorbreekt de stilte en reageert verrassend op geruchten over Saudi Arabië

Mark Van Bommel reageerde maandagavond op de geruchten over Saudische interesse. Toch zal het niet een antwoord zijn waarop veel Antwerp-fans gehoopt hadden.

Mark van Bommel, maar ook Marc Overmars werden in verband gebracht met Al-Shabab. De club uit Saudi-Arabië waar onlangs ook Yannick Carrasco naartoe trok. Nu reageert van Bommel zelf op de geruchten.

Zo vertelde hij aan VTM nieuws dat er effectief interesse is langs de Saudische kant. "Er wordt veel gesproken. Ik kan er pas over nadenken wanneer het serieus wordt. Er is via via interesse, maar op dit moment is het niet serieus."

De Antwerp-coach tekende onlangs nog bij waardoor hij nu tot 2025 onder contract ligt bij The Great Old. Met de Champions League die eraan zit te komen en het verlengde contract, lijkt het sterk dat van Bommel prompt zou vertrekken. Toch kan alles nog gebeuren als de juiste voorwaarden gekoppeld worden.