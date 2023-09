Is de terugkeer naar Club Brugge in de maak? Meunier en Dortmund werken aan oplossing én transfer

Het verhaal van Thomas Meunier bij Borussia Dortmund is geschreven. De zomermercato is dan wel voorbij, maar een oplossing lijkt alsnog in de maak. Komt de transfer naar Club Brugge er dan toch?

Borussia Dortmund reserveerde geen plaats op de Champions League-lijst voor Thomas Meunier. Met andere woorden: Gelb und Schwarz laat héél duidelijk blijken dat ze niet langer rekenen op de flankverdediger. Volgens onze informatie hoeft dat echter geen slecht nieuws te zijn. Meunier heeft nog een contract tot het einde van het seizoen in het Signal Iduna Park én weegt op de loonlast. De gesprekken om zijn contract te ontbinden zijn lopende. Twee voorwaarden voor transfer naar... Club Brugge Een vrije transfer én een prestatiegericht contract zijn dan weer dé voorwaarden van Club Brugge om de 62-voudig Rode Duivel terug naar Olympia te halen. De eerste is bijna voldaan, met de tweede is de speler reeds akkoord. Wordt ongetwijfeld vervolgd.