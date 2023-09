Brian Riemer is heel duidelijk over zijn keuze in doel en heeft de knoop al doorgehakt voor zondag

De transfer van Kasper Schmeichel naar Anderlecht deed heel wat wenkbrauwen fronsen. Met Maxime Dupé had paars-wit immers al een goeie doelman. Brian Riemer moet nu dus een zware knoop gaan doorhakken. De coach zelf lijkt daar minder problemen mee te hebben.

Silvio Proto liet verstaan dat hij zondag in Kortrijk al Schmeichel tussen de palen verwachtte, maar Riemer was daar duidelijk over: "Zondag speelt Maxime. Kasper was nog maar één dag bij ons na zijn internationale verplichtingen", aldus de Deen.

Maar dat wil niet zeggen dat de knoop al doorgehakt is. "Eerst en vooral wil je als topteam concurrentie binnen je kern. Daarnaast moet je ook voorbereid zijn op blessures of schorsingen. Kasper was een opportuniteit waar we geen 'nee' op konden zeggen. Dit is goed voor de club en voor mij. Ze moeten zelf concurreren voor de nummer 1."

Want Riemer is niet van plan te gaan roteren. "Nee, we gaan een eerste doelman kiezen. Dat wil niet zeggen dat dat daarna niet meer kan veranderen. Als eerste doelman moet je presteren. Maar met Maxime en Peter hebben we nu twee doelmannen met verschillende kwaliteiten en karakters. Ideaal voor een club."