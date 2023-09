Hein Vanhaezebrouck had gesprek met bondscoach Domenico Tedesco en speler van Gent over selecties

KAA Gent heeft met Hugo Cuypers en Gift Orban de nodige luxe voorin. Beiden bleven de club tijdens de zomermercato trouw.

Hugo Cuypers stond in de belangstelling van Bologna en ook uit de Bundesliga, maar uiteindelijk kwam er deze zomer geen transfer uit de bus. Ook al omdat KAA Gent voldoende wil incasseren voor de spits.

Ondanks zijn ongelofelijke cijfers maakte Cuypers geen deel uit van de selectie van de Rode Duivels. Hugo Cuypers én Hein Vanhaezebrouck hadden daarover een gesprek met Domenico Tedesco.

“Wat er gezegd is, blijft tussen ons”, zegt Vanhaezebrouck aan Het Laatste Nieuws. “Het is aan Hugo om zich te laten zien en klaar te zijn als de kans komt. Hij heeft getoond tegen Club dat hij er weer staat - dat kwam in de buurt van de beste Cuypers.”

“Hij had voordien een paar mindere matchen, in die twijfelperiode. Een transfer of niet? Een selectie of niet? Dat speelde mee in zijn hoofd. Maar iedereen heeft recht op een paar mindere wedstrijden - hij zeker. Ik denk dat hij nu weer volledig zichzelf is, volledig gefocust is op AA Gent.”