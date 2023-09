Jelle Vossen doet uit de doeken waar hij in de Jupiler Pro League aan de slag kon

Het contract van Jelle Vossen bij Zulte Waregem liep eind vorig seizoen af. Ondanks de degradatie verlengde hij toch zijn contract.

Zulte Waregem degradeerde vorig seizoen naar de Challenger Pro League, maar de club wil de degradatie beperken tot één seizoen. Daarvoor probeerde het enkele sterkhouders aan boord te houden.

Ook Jelle Vossen is nog altijd een speler van Essevee, al was er wel de nodige interesse vanuit de Jupiler Pro League. Vossen zag echter een verhuis weg uit Knokke-Heist helemaal niet zitten, voor zijn dochters Alixe (7) en Camille (4) vooral ook.

“Vooral Westerlo was een concrete optie. Maar dan moest ik elke week drie tot vier nachten weg van huis overnachten. Dat zagen mijn dochters en ik niet zitten”, vertelt hij aan Het Belang van Limburg.

“Het enige waar ik misschien wel naar had willen luisteren, was zo'n gekke aanbieding uit het buitenland. Zo eentje waar je écht geen nee tegen kan zeggen. Maar die is er niet gekomen. Ik heb ook al vroeg getekend in Waregem, omdat ik graag wat zekerheid in mijn leven heb.”

Vossen tekende bij Essevee voor twee seizoenen, met nog een optie voor een extra seizoen. Ondertussen is hij al 34 jaar oud, maar fysiek voelt hij zich heel erg goed.