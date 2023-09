Peter Vandenbempt deelt flinke sneer uit aan KRC Genk omtrent heisa tussen Dimitri de Condé en Jan Vertonghen

De heisa rond Jan Vertonghen en Dimitri de Condé is nog niet helemaal opgelost. Peter Vandenbempt deelde nu nog een sneer uit aan KRC Genk in het dossier.

In zijn collumn in Het Nieuwsblad koos Peter Vandenbempt een duidelijke kant in het verhaal. "Een schande voor het Belgisch voetbal, zo hadden scheldende Genkse bestuurslui Jan Vertonghen genoemd. En een slecht voorbeeld voor de jonge voetballertjes. U mag uiteraard zelf oordelen of een provocerende Head of Football, die voorts de scheidsrechter 'ne fucking loser' noemt, een beter voorbeeld is."

Vandenbempt aarzelde vervolgens niet om een flinke sneer uit te delen aan KRC Genk. "Volgens het hoogst ongelukkige communiqué van de club is dat trouwens enkel omdat 'Dimitri voor de volle honderd procent opkomt voor zijn club en zijn spelers ten allen tijde wil beschermen'."

Dat scheidsrechter Bram Van Driessche op de korrel werd genomen door Racing Genk, apprecieert Vandenbempt ook niet helemaal. "De scheidsrechter had ondanks zijn kwaliteiten tenslotte ondermaats gepresteerd, zo had de club vastgesteld. Worden dan ook de spelers van Racing Genk na een slechte prestatie zo toegesproken door de baas? Soit."

Volgens de sportjournalist zal Vertonghen ook altijd een voorbeeld voor de jeugd blijven. "Jan Vertonghen weet zelf ook wel dat hij in Genk te ver was gegaan, maar ondanks die uitschuiver - en onderweg nog wel eens een paar - is de recordinternational vooral een geweldig voorbeeld voor jonge voetballertjes en de grote trots van het Belgisch voetbal. Op en naast het veld, een man uit één stuk."