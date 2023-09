Still ziet KV Kortrijk in staat om iets te rapen tegen Anderlecht en krijgt daarvoor hulp

KV Kortrijk heeft nog maar één punt achter zijn naam. Toch is het geloof groot dat er tegen Anderlecht iets te rapen valt.

Vijf nieuwe spelers kreeg trainer Edward Still er in de laatste twee dagen van de zomermercato bij voor KV Kortrijk. “Het bestuur heeft zijn werk uitstekend gedaan. Het was een onzekere periode voor iedereen, maar toch vonden we de juiste spelers voor de juiste posities”, zegt de trainer aan Het Laatste Nieuws.

Hij is dan ook bijzonder blij, al maakt het zijn werk er niet gemakkelijker op. “Nu ga ik wel keuzes moeten maken. Iedereen krijgt een eerlijke kans om zich in de kijker te spelen en het is aan hen om het beste van zichzelf te tonen. Toen we op teambuilding aan zee waren, voelde ik een nieuwe energie in de groep. Er zit frisheid in en dat komt ook door de nieuwe jongens.”

Zondag komt Anderlecht naar het Guldensporenstadion. “Het is een topuitdaging voor ons. Kana helpt zeker in aanloop naar deze wedstrijd. Hij kent Anderlecht door en door en is een mature speler voor zijn nog jonge leeftijd.”

Still wil scoren voor de supporters. “Met de steun van onze fans staan er hier altijd 12 mannen op het veld aan onze zijde. Ik weet gewoon dat ze weer top zullen zijn tegen Anderlecht. Laten we hen een goed gevoel geven om het weekend af te sluiten.”