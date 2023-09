Frank Boeckx weet wat het probleem van Marco Kana is en 't is eigenlijk heel vreemd

Eerste match voor zijn nieuwe ploeg en 't is meteen eentje tegen zijn oude werkgever. Marco Kana kan met Kortrijk meteen laten zien dat hij wel degelijk de kwaliteiten had voor een plaats bij paars-wit. Frank Boeckx weet echter wat zijn probleem is.

Boeckx kent Kana heel goed, zowel van bij de beloften als van bij de A-ploeg van Anderlecht. De voormalige assistent weet dat hij de kwaliteiten heeft om bij paars-wit een plaats op te eisen. "Maar hij is iemand die de lat soms té hoog legt, voor zichzelf én zijn ploegmaats", legt Boeckx uit bij De Zondag. Te intelligent? De bijnaam van Kana op Anderlecht was 'De Professor'. Hij is dan ook bovengemiddeld intelligent. "Hij gaat ervan uit dat iedereen altijd op hetzelfde niveau is, qua spelintellect en technisch vermogen, maar dat is natuurlijk niet zo en soms kan dat voor wrevel en problemen zorgen." Dat uit zich vooral als hij in één tijd wil voetballen en zijn maats hem niet begrijpen. "Marco moet zijn kwaliteiten leren etaleren binnen realistische vormen. Als hij zich in Kortrijk kan aanpassen aan het feit dat hij minder de bal zal hebben en af en toe zal moeten vechten en smerig zijn, dan wordt dat voor hem de ideale leerschool."





