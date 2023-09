Patrick Goots laat zich uit over het lot van Jonas De Roeck

Westerlo verloor zondag met 0-3 van Royal Antwerp FC. De ploeg heeft 1 op 21 in de klassering van de Jupiler Pro League.

Westerlo zit nog steeds met veel zorgen. Na de nieuwe nederlaag tegen Royal Antwerp FC begint het nu echt te nijpen. “Ik had een heel apart gevoel bij de persconferentie na de wedstrijd. De antwoorden van Jonas De Roeck werden almaar langer. Hij voelt natuurlijk ook dat de situatie precair wordt”, klinkt het in Gazet van Antwerpen.

Goots noemt ook wat het probleem precies is. “Tegen Antwerp kon Westerlo nauwelijks aanspraak maken op een resultaat. Er is daarvoor onvoldoende scorend vermogen aanwezig.”

En dan wordt er uiteraard ook gekeken naar de positie van de trainer. “We kunnen wel zeggen dat ze in de Kempen altijd nuchter blijven, maar met een 1 op 21, en lastige uitwedstrijden tegen Standard en Genk in het verschiet, zullen de bazen toch beginnen panikeren.”

“Het is alle hens aan dek, want je geraakt niet zomaar weg uit de degradatiezone. De Roeck heeft een overwinning of twee nodig om weer rust in de tent te krijgen. Zo niet zal de hakbijl vroeg of laat toch worden bovengehaald.”