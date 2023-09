Bondsparket legt uit waarom Jan Vertonghen niet opgeroepen werd in zaak De Condé

Dimitri de Condé moest vandaag voor het bondsparket verschijnen. Jan Vertonghen werd in de zaak niet opgeroepen.

Vandaag behandelde het bondsparket de zaak van Dimitri de Condé. De Head of Football van KRC Genk had zich tijdens de rust en na de match van de Limburgers tegen RSC Anderlecht laten gaan.

De Condé werd in de zaak opgeroepen en riskeert een schorsing van zes weken, waarvan drie effectief. Hij moest meteen voor het bondsparket verschijnen. Bondsprocureur Verhaeghen legde op de zitting ook uit waarom Jan Vertonghen niet opgeroepen werd.

“We hebben zijn verklaring opgevraagd en die is in lijn met wat de refs in hun verslag hebben geschreven. Jan Vertonghen spreekt eveneens over 'provocerend gedrag'. Voor het bondsparket is er geen enkele reden om hem op te roepen”, klonk het.

Er werden ook beelden getoond van het incident tussen De Condé en Vertonghen. Na de strafeis en de informatie over het niet oproepen van Jan Vertonghen kreeg De Condé en de advocaat van KRC Genk de kans om hun verhaal te doen.