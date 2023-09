Deze straf wil bondsparket voor Dimitri de Condé na incident met ref en Vertonghen

Dimitri de Condé verschijnt op dit moment bij het bondsparket. Dat gebeurt na zijn aanvaring met de scheidsrechter en Jan Vertonghen na KRC Genk-Anderlecht.

Scheidsrechter Bram Van Driessche mocht al zijn verhaal doen en daarna was het aan bondsprocureur Ebe Verhaeghen.

Die begon met het nieuws dat het eigenlijk niet nodig was dat Van Driessche zijn verhaal moest komen doen. “Het is niet zijn proces, wel dat van Dimitri de Condé”, klonk het.

“Voor het bondsparket is dit een open deur intrappen, maar onze scheidsrechters verdienen onze waardering en respect. Kritiek moet kunnen en mag, maar op een respectvolle wijze. Die lijn houden wij als bondsparket aan en is in deze overschreden”, klinkt het.

Het bondsparket vordert voor de Condé een effectieve schorsing van drie weken, met ook nog eens een schorsing van drie weken met uitstel.