Kalendermaker gaat niet in op vraag van RWDM en Union en heeft ook slecht nieuws voor andere ploegen

Union SG en RWDM kwamen vandaag met een gezamenlijk statement naar buiten. 18u30 voor een midweekwedstrijd vinden zij ongepast.

Union SG en RWDM lieten na aparte statements nu ook samen weten dat ze niet kunnen leven met het vroege startuur voor een midweekwedstrijd. Een match om 18u30 is niet haalbaar voor de fans.

Kalendermaker Nils Van Brantegem van de Pro League wil niet ingaan op de vraag van beide clubs om de match te verplaatsen, officieel om “geen polemiek te creëren”.

Als alle ploegen op hun eigen uur willen spelen is er volgens hem geen kalender meer mogelijk. En Van Brantegem heeft nog meer slecht nieuws over dat wedstrijduur.

In het tweede deel van het seizoen zal het slot van 18u30 geregeld gebruikt worden op donderdag voor midweekwedstrijden. Als er nu matchen verplaatst worden, zullen clubs dat dan ook willen doen.

Van Brantegem wil dus geen precedent scheppen voor later op dit seizoen. Zijn beslissing is ook finaal, vroeger was beroep mogelijk, maar dat kan nu niet meer sinds wijzigingen die in mei van dit jaar werden doorgevoerd in de reglementen.