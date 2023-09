Nonchalance Club-middenvelder onder de loep gelegd: "Een spookrijder"

Met zijn balvastheid en rust aan de bal toont Raphael Onyedika zich vaak een meerwaarde voor Club Brugge, maar die rust slaat nog te vaak om in nonchalance.

HLN maakt een analyse van het (gebrek aan) verdedigend werk bij de Nigeriaanse middenvelder. Zo liet hij tegen Charleroi bijvoorbeeld veel te veel ruimte vlak voor de defensie, waardoor Dragnes aan de haal kon gaan met de bal en Mignolet van ver verschalkte. Vetlesen had in die fase evenzeer geen oog voor wat er zich in zijn rug afspeelde.

"Veel individuele creativiteit, maar het defensieve blok is kwetsbaar", klinkt het in de krant. "Het centrale middenveld van Club wordt gevormd door het duo Hugo Vetlesen en Raphael Onyedika. ‘Artiesten’ die op posities spelen waar ze ook ‘stofzuigers’ moeten zijn."

Ook tegen KAA Gent toonde Onyedika zich in veel fases veel te nonchalant. "De Nigeriaan is goud, maar ruw goud. Het lijkt alsof hij dit seizoen — meer dan vorig jaar — in zijn rol van verdedigende middenvelder niettemin wil tonen hoe goed hij kan voétballen", klinkt het.