Thomas Delaney deelt plannen van Anderlecht: "De ambities bij de club zijn duidelijk"

RSC Anderlecht neemt het zondagavond op tegen Club Brugge. Na vijf wedstrijden zonder nederlaag kunnen ze bij paars-wit blij zijn over de seizoensstart.

Thomas Delaney praatte bij het Laatste Nieuws over zijn eerste weken bij Anderlecht. Hij weet ook waar de amibities voor dit seizoen liggen bij de club. "Ik steek me ook niet weg. De ambities van de club zijn ook duidelijk. Eerst de top zes bereiken en dan zien we verder. We moeten stappen zetten en tegelijkertijd punten pakken."

Anderlecht staat met 14 punten eerst. Ze speelden wel een wedstrijd meer dan de rest bovenaan het klassement. Hun laatste twee wedstrijden, tegen KRC Genk en KV Kortrijk, kwamen de Brusselaars goed weg met telkens een punt.

Ook Delaney weet dat deze twee wedstrijden niet hun beste waren. "We moeten kritisch zijn voor onszelf. Zowel op Genk als tegen Kortrijk was het niet goed. Er zit te veel zenuwachtigheid in het team en dan maak je fouten."