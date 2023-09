Imke Courtois heeft uitgesproken mening over de contractverlenging van Brian Riemer

RSC Anderlecht verlengde deze week het contract van Brian Riemer. Een raar moment om dat nu al te doen.

De supporters van RSC Anderlecht keken op toen de club eerder deze week aankondigde dat Brian Riemer een nieuw contract tekende bij paarswit, wat hem tot 2026 aan de club verbindt.

Ook Imke Courtois was bijzonder verbaasd van die zet van Anderlecht. “Het is toch nog vroeg?”, vraagt ze zich af in De Zondag. “Ik had toch eerst nog een paar maanden aangekeken hoe zijn ploeg zich verder ontwikkelde.”

De invloed die Riemer op zijn team heeft blijft volgens Courtois voorlopig beperkt. “Dan zie je bij Club toch meer de hand van de coach. Daar kan mevrouw de analiste maar weinig kritisch over zijn: die ploeg drááit. Dat ze zoveel kansen misten, daar kan Deila niets aan doen.”

Al kreeg Deila de voorbije weken wel af te rekenen met een onzekere Casper Nielsen en blijft de verdediging van Club Brugge ook bij de eigen supporters nog altijd onder vuur liggen.

“Zo is dat. Ik snap niet goed de kritiek op de Brugse defensie, die is best oké. Maar die pas in de breedte van Nielsen was zo k****”, besluit Courtois.