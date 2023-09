"Niet om aan te zien": Hein Vanhaezebrouck is zeer streng en weet wat hij wil tegen Eupen

KAA Gent speelde in de Conference League 1-1 gelijk tegen Zorya Luhansk. En dus waren ze niet tevreden bij de Buffalo's in Polen.

KAA Gent maakte dit seizoen al de nodige indruk. In Europa overleefde het drie voorrondes, in de Jupiler Pro League zijn ze met 14 op 18 de enige ongeslagen ploeg.

Maar wat ze in Polen lieten zien tegen Zorya Luhansk? "Dat was niet om aan te zien", gaf Hein Vanhaezebrouck zelf ook aan.

Onvoorstelbaar

"Het was onvoorstelbaar. Zo traag, jongenslief. Te traag, te lateraal, te weinig initiatief. Het was te weinig niveau", was de oefenmeester van de Buffalo's eerlijk.

Met een wedstrijd tegen het altijd stugge KAS Eupen voor de boeg is het dus opletten voor Gent om de voeling met het prima seizoensbegin niet te verliezen. De teneur is duidelijk: uitpakken met een goede prestatie.