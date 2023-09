Jonas De Roeck na matig gelijkspel op Standard: "Dat is voor ons een stap vooruit"

KVC Westerlo speelde vrijdagavond 0-0 gelijk na een matige partij voetbal. Westerlo-coach Jonas De Roeck was in ieder geval erg blij met het puntje dat zijn ploeg kon sprokkelen.

Jonas De Roeck weet dat een punt in deze situatie erg belangrijk kan zijn. "Vandaag halen we een punt dat ons deugd doet. Dat we een clean sheet halen is voor ons een stap vooruit. We begonnen goed. De eerste 15 minuten waren we de betere van het spel. We durfden voetballen en vonden de vrije ruimte. We hadden momenten ook."

"Na een tijdje kwam Standard beter in de wedstrijd. Dan was het vooral kwestie van de controle te houden. Soms iets te weinig denken aan de momenten waarop we balbezit hadden. De mogelijkheden waren er wel om de vrije ruimte te vinden. Ik denk dat het ook wel te maken heeft met de situatie waar we inzitten. De jongens dachten meer aan de organisatie en aan geen onnodige fouten te maken in balbezit."

Veel kansen kregen de Kemphanen niet, maar hun verdedigend blok werkte feilloos. "Zonder veel te creëren geven we ook heel weinig weg. In de tweede helft was Standard de betere ploeg. Ze kwamen goed uit de kleedkamer en ze wilden meer druk naar voor zetten. We deden te weinig met de bal, het was geen hoogstaande wedstrijd maar we zijn tevreden met een punt. Een clean sheet was meer waard dan een doelpunt."