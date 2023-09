Nieuwe patron Bilal El Khannouss knipoogt over reden voor tweede goal op rij

Bilal El Khannouss begint eindelijk aan zijn statistieken te werken. Voor de tweede wedstrijd op rij scoorde hij opnieuw.

Na het vertrek van Mike Trésor ontpopt Bilal El Khannouss zich steeds meer tot een leider bij Racing Genk. Op bezoek bij Club Brugge speelde Racing Genk misschien wel zijn beste eerste helft van het seizoen, al kon het altijd nog beter.

"Als we efficiënter waren, hadden we misschien nog een of twee doelpunten meer kunnen maken. Helaas gebeurde dat niet", zei El Khannouss na de wedstrijd. In de tweede helft was het veel moeilijker voor Genk. "Club Brugge kwam veel scherper uit de kleedkamer."

El Khannouss zelf maakte net voor de rust de 0-1, zijn tweede goal van het seizoen. Dat is er nu al één meer dan vorig seizoen. "Dat ik plots begin te scoren? Dat ligt misschien wel aan mijn nieuwe rugnummer tien", knipoogde de Marokkaan nog.